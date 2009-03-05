Karayalçın: Ankara’da yoksulluğa son vereceğiz

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Karayalçın, Ankara'da yoksulluğa ve yoksulluğun istismarına son vereceklerini söyledi.





Karayalçın, Mamak'ta bir düğün salonunda kadınların katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Ankara'da yaşayan kadınların sorunlarını bildiğini belirterek, bu sorunları çözmek için kadınlarla işbirliği içinde olacaklarını söyledi.



Kadınların desteğini almadan başarının mümkün olmadığını ifade eden Karayalçın, kadınların görüş ve önerilerini almak için kadın sorunlarının ele alındığı kurultay düzenleyeceklerini bildirdi.



Toplantı öncesinde kadınlarla yaptığı görüşmelerde, kadınların kendileri, çocukları ve eşleri için iş istediğine işaret eden Karayalçın, belediye başkanlığına seçilmesi halinde 25 bin kişiye istihdam yaratacaklarını, iş konusunda kadınlara, gençlere ve engellilere öncelik vereceklerini vurguladı.



Karayalçın, 90 bin aileyi yoksulluk sınırının üzerine çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Bu iki proje için maliyet 500 milyon TL'dir. Bunları da belediye olanakları içinde sağlayacağız. Ankara'da yoksulluğa ve yoksulluğun istismarına son vereceğiz" dedi.

