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KARAYA OTURAN KURU YÜK GEMİSİ KURTARILDI SAMSUN (A.A)

30 Ekim 2010 21:48

-KARAYA OTURAN KURU YÜK GEMİSİ KURTARILDI SAMSUN (A.A) - 30.10.2010 - Samsun'da karaya oturan kuru yük gemisi kurtarıldı. Samsun Limanı açıklarında bulunan Panama bandıralı Hakkı Çillioğlu adlı kuru yük gemisi, sürüklenerek Belediyeevleri açığında karaya oturduğu yerden römorkörler yardımıyla çekilerek kurtarıldı. İçinde sekizi Türk, biri Gürcü 9 mürettebatı bulunan 4 bin grostonluk kuru yük gemisi, 3 saat süren çalışmalar sonucunda kurtarıldı. Gemi Samsun Limanı'ndan yük almak için liman açıklarında beklerken fırtınadan dolayı karaya oturmuştu.

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