Karateci Damla Su Türemen'den Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya

Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda Damla Su Türemen ferdi ve takım katada Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 7-9 Şubat tarihleri arasında Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası düzenlendi. 54 ülkeden 1157 sporcunun yarıştığı şampiyonada Türkiye' yi temsil eden karatecilerimiz 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak hem genel klasmanda ilk sırayı aldı, hem de organizasyonun en çok madalya kazanan ülkesi olmayı başardı.



Şampiyonada millî sporcu Damla Su Türemen, organizasyonun ilk günü ferdi katada tatamiye çıktı. Dünya ikinciliği apoleti bulunan milli sporcu, başarılı performansını Avrupa'da sürdürmeyi başardı. Üçüncülük maçında Fransız Cassandra Sampieri ile karşılaşan Damla Su, mücadele ederek rakibini yendi ve bronz madalyanın sahibi oldu. Takım katada ise Zehra Kaya, Şule Azra Akbulut ve Damla Su Türemen'den oluşan genç bayan kata takımı, Fransa karşısındaki repesaj finalinde 23.92 puan alıp şampiyonayı bronz madalya alarak noktaladı.