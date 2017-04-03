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Spor

Karate Milli Takımı'ndan 9 madalya

Karate Milli Takımı, Premier Lig'in Dubai ayağında 9 madalya kazandı

03 Nisan 2017 17:49

Karate Milli Takımı, Premier Lig'in Dubai ayağında 9 madalya kazandı.

Kocaeli'de 5-8 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren milli takım, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde tatamiye çıktı. Milliler, Avrupa Şampiyonası öncesi en büyük hazırlık turnuvası niteliği taşıyan ve karatenin "Şampiyonlar Ligi" olan Karate 1 Premier Lig'in Dubai ayağında 9 madalyanın sahibi oldu.

Türkiye 52 sporcuyla mücadele etti

Al Wasl Stadı'nda düzenlenen ve 77 ülkeden 900 sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye, 14 kategoride 52 sporcuyla mücadele etti.

Milli takımdan erkekler ferdi katada Ali Sofuoğlu, kadınlar 50 kiloda Serap Özçelik ve erkekler 60 kiloda Aykut Kaya gümüş madalya aldı.

Dilara Bozan, Gizem Şahin ve Rabia Küsmüş'den oluşan kadın kata takımı, kadınlar 50 kiloda Sevil Baş, erkeklerde 60 kiloda Eray Şamdan, 67 kiloda Muhammet Ali Yılmaz, 75 kiloda Erman Eltemur ve artı 8

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