Karate Kid yeniden çekiliyor

1980’lerin efsane filminin yeni versiyonunun yapımcısı Will Smith, başrolde oğlu Jaden Smith’i oynatacak.



1984 tarihli The Karate Kid’i seksenli yıllarda çocuk olanlar iyi bilir. Yeni mahalleye taşınan bir çocuğun kendini korumak için bir Japon ustadan karate öğrenmesini anlatan film gençler arasında çok popülerdi. Seksenli yılları sonuna kadar sömürmeyi kafasına koyan Hollywood bu filmi de yeniden çekiyor. Filmin yapımcılığını Will Smith, başrolünü ise haliyle Smith'in oğlu Jaden Smith üstleniyor.



Projenin başlangıç aşamasında beklenen yeterli ilgiyi görmediği açıklandı. Bunun üzerine yapımcılar küçük bir formül bulmuşlar. Karate Kid adını Kung Fu Kid olarak değiştirmişler. Bir remake'i farklı bir isimle sunmak yeni bir yöntem değil; fakat Will Smith'in bu şekilde önyargıları kırmayı amaçladığı söyleniyor. Şüphesiz Kung Fu'nun bu aralar Karate'den daha popüler olmasının da payı var.



Beyazperdenin yeni Bay Miyagi’si Jackie Chan’in performansı da merakla bekleniyor.