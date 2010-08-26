-''KARATE KID'' YARIN BEYAZPERDEDE ANKARA (A.A) - 26.08.2010 - Başkent sinemalarında bu hafta 2 film gösterime girecek. Dram aksiyon türündeki ''Karate Kid'' yarın beyazperdeye geliyor. Yönetmenliğini Harald Zwart'ın yaptığı filmin senaryosu Chris Murphy ve Steve Conrad'a ait. ABD, Çin ortak yapımı filmde, Jaden Smith, Jackie Chan, Taraji P. Henson başlıca rolleri paylaşıyor. Yönetmenliğini Aletxandre Aja'nın yaptığı, senaryosu Pete Goldfinger ve Josh Stolberg imzasını taşıyan ''Pirana 3D'' seyirciyle buluşuyor. Gerilim, aksiyon, korku türündeki filmde, Elisabeth Shue, Adam Scott, Christopher Lloyd, Richard Dreyfuss ve Eli Roth rol alıyor. Hafta boyunca sinemalarda seyirciyle buluşacak filmler şöyle: ARMADA: ''Başlangıç'', ''Cehennem Melekler'', ''Ajan Salt'', ''A Takımı'', ''Kapı'', ''Ölümsüz'', ''Karate Kid'', ''Kediler ve Köpekler''. OPTİMUM: ''Kediler ve Köpekler'', ''Oyuncak Hikayesi 3'', ''Büyükler'', ''Sihirbazın Çırağı'', ''A Takımı'', ''Son Hava Bükücü'', ''Ölümsüz'', ''Cehennem Melekleri'', ''Karete Kid'' METROPOL: ''Başlangıç'', ''Ajan Salt'', ''Karete Kid'', ''Kapı'', ''Cehennem Melekleri'', ''Ölümsüz'', ''Büyükler''. BÜYÜLÜ FENER KIZILAY: ''Başlangıç'', ''Piranha'', ''Ölümsüz'', ''Büyükler'', ''Diriliş'', ''Karate Kid'', ''Cehennem Melekleri'', ''A Takımı'', '' Kapı'', ''Ajan Salt''. BÜYÜLÜ FENER BAHÇELİEVLER: ''Cehennem Melekleri'', ''Sihirbazın Çırağı'', ''Ajan Salt'', ''Piranha'', ''A Takımı'', ''Başlangıç''.