T24- BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan’ın şike yasası görüşmelerinde laf atan AK Partililere kızıp, kürsüdeki bardağı kırmasıyla yaşanan krizin fotoğrafı, ilginç bir fotomontaj ile elden ele dolaşmaya başladı.









AK Parti milletvekillerinin telefonlarına gönderilen ‘Karate Kid Hasip Kaplan’ görüntüsü gülüşmelere neden oldu. Cepten cebe yayılan fotomontajda başında kamikaze bandı olan Kaplan, kürsüye yerleştirilen kiremitleri kırıyor.





AK Partililer “Bizim Hasip karateci olmuş, kamikaze Hasip” esprisi yaptılar. AK Parti Milletvekili Necdet Ünüvar mesajında, “Eskiden kürsüden çam devrilirdi, şimdi bardak devriliyor. Eski çamlar bardak oldu. Kaplan çıkınca kürsüye plastik bardak konulsun, ön sıralarda oturanlara da kask dağıtılsın” dedi.











