Karataş'ta kaybolan gencin cesedi bulundu

M. Sefa ÜNAL/KARATAŞ (Adana), (DHA)- ADANA\'nın Karataş ilçesinde dün serinlemek için girdiği denizde kaybolan Hüseyin Çoban\'ın (16) cesedi bulundu.

Ramazan Bayramı nedeniyle Karataş ilçesi sahilinde dün denize giren Hüseyin Cem Beygilli (17)ile Hüseyin Çoban dalgalara kapıldı. Beygilli\'nin cesedi, çevredekiler tarafından dün bulunurken, Çoban\'a ise ulaşılamadı. Adana Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri tarafından bugün havadan ve karadan başlatılan çalışma sonucu Çoban\'ın cesedi de denizde bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkartılan Çoban\'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Denizde boğulan Hüseyin Cem Beygilli\'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Gaziantep\'e, Hüseyin Çoban\'ın cenazesinin ise Şanlıurfa\'ya gönderileceği bildirildi.



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