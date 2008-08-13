Karataş'ın cenazesi İstanbul'da

Hollanda'da kanserden ölen terör örgütü DHKP/C'nin elebaşı Dursun Karataş'ın cenazesi İstanbul'a getirildi.

Yeğeni Suat Karataş tarafından Türk Hava Yolları'nın (THY) Amterdam-İstanbul seferini yapan uçakla Atatürk Havalimanı'na getirilen Karataş'ın cenazesi, kargo terminaline alındı. Burada Karataş'ın 20'ye yakın avukatı ile ağabeyi Neşat Karataş hazır bulundu.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Karataş'ın parmak izinin alınmasını istemesi nedeniyle kargo terminalindeki işlemler uzadı. Karataş'ın avukatları ise Hollanda'da cenazeden parmak izi alındığını, bu nedenle burada parmak izi vermek ve cenazeyi açtırmak istemediklerini

bildirdiler.

Avukatların bu ısrarı üzerine, herhangi bir işlem gerçekleştirilmeyerek mahkemeden ne yapılacağına ilişkin bilgi verilmesi bekleniyor.

Öte yandan, Atatürk Havalimanı ve kargo terminali çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cenazenin kargo terminalinden çıkarılışına kadar havalimanı personeli ve vatandaşların aprona girişi yasaklandı. Bu duruma tepki gösteren bir kargo firması yetkilisi, polis tarafından

gözaltına alındı.

Karataş'ın avukatı Taylan Tanay, Dursun Karataş'ın cenazesinin Gazi Mahallesi'nde yakınlarının evine götürüleceğini ve yarın buradaki Yeşil Cami'de öğle vakti kılınacak namazın ardından Gazi Mezarlığı'nda toprağa verileceğini bildirdi.



