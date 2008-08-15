Karataş'a çifte tören

Hollanda'da ölen Dursun Karataş'ın, dün Gaziosmanpaşa Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'ndeki Hacı Bektaşı Veli Gazi Kültür Vakfı Cemevi’nin morguna getirilen cenazesi, burada ziyarete açıldı. Morgda, tabut kapalı iken önce basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi. Daha sonra çok sayıda kişi, açılan tabuttaki Dursun Karataş'ın cenazesini görmek için buraya geldi.



Karataş'ın oldukça zayıfladığı ve son günlerinde sakal bıraktığı gözlenirken, tabutun üstüne orak çekiç figürlü bir bayrak konuldu. Ayrıca tabutun başında duran örgüt mensupları, sol yumruklarını havaya kaldırarak nöbet tuttu.



Bu sırada cemevi önünde toplanan ve önlerinde, başlarında kırmızı bandaj olan kadınların yer aldığı gruptakiler, kırmızı bez parçaları taşıyarak, Fevzi Çakmak Caddesi'nden eski Gazi Karakoluna kadar yürüdüler.



Gruptakiler burada beklerken, cemevi morgunda bulunan Karataş'ın cenazesi, aralarında ağabeyi Reşat Karataş'ın da yer aldığı kişilerce alındıktan sonra, cenaze aracıyla cemevi yakınındaki Yeşilcami'ye getirildi.

Gazi Cemevi'nin önündeki MOBESE kamerası kırmızı bir bezle sarılarak polisin izleme yapması engellendi.



Karataş’ın posteri açıldı



Karataş'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından araçla eski Gazi Karakolu önünde bekleyen gruptakilerin bulunduğu caddeye getirildi. Gruptakilerin burada yaptığı basın açıklamasının ardından, Karataş'ın cenazesi, götürüldüğü Gazi Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze mezarlığa götürülürken aracın arkasından ellerinde kırmızı bayraklarla yürüyen ve Karataş'ın posterini açan gruptakiler, terör örgütü DHKP/C lehine sloganlar attı. Gruptakiler, cenazenin defnedilmesinin ardından dağıldılar.



Polis önlem alıp izledi



Cenaze dolayısıyla Gazi Mezarlığı yakınındaki Gazi Polis Merkezi çevresi başta olmak üzere, bölgede, Çevik Kuvvet ekipleri ve diğer polislerce panzer ve zırhlı araçlar desteğinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Bir polis helikopteri de bölgede uçuş yaptı.

Cenaze nedeniyle bölgedeki İsmetpaşa ve Fevzi Çakmak caddelerinde araç trafiği yaklaşık 6 saat süreyle yapılamadı. Bazı kişilerce bazı bölümlerine çöp konteyneri konulan caddeler, defin işlemi sonrası yeniden trafiğe açıldı.

Cenaze töreni sırasında bölgedeki bazı esnaf da iş yerlerini kapattı.

