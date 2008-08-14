Karataş toprağa verildi

Hollanda'da kanser hastalığı nedeniyle onucu hayatını kaybeden yasadışı DHKP-C örgütü elebaşı Dursun Karataş için hem cemevinde hem de camide tören düzenlendi. Yüzü açık şekilde ziyarete de açılan cenaze çok sayıda kişinin katıldığı yürüyüş sonrası toprağa verildi.



Gazi Mahallesi'ndeki İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan Gazi Cemevi'nin önü dün sabahın erken saatlerinden itibaren dolmaya başladı. Cemevinin cenaze bölümüne konulan Karataş'ın naaşı, ilk olarak bir odada ziyarete açıldı. Görüntü alınmaması şartıyla sıra halinde içeri giren ziyaretçiler, yüzü açık şekilde tabutta yatan Karataş'ın cenazesini gördükten sonra başka bir kapıdan çıktılar. Karataş'ın oldukça zayıfladığı ve son günlerinde sakal bıraktığı gözlenirken, tabutun üstüne orak çekiç figürlü bir bayrak konuldu. Ayrıca tabutun başında duran örgüt mensupları, sol yumruklarını havaya kaldırarak nöbet tuttu.



Cemevinin avlusunda Tutuklu Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TAYAD) imzalı "Dursun Karataş ölümsüzdür" yazılı büyük bir pankart yer alırken, katılımcıların kollarına ve başlarına kırmızı bantlar takıp, Karataş'ın fotoğrafını elbiselerine iliştirdi. Avlu dışında kamyonete kurulu ses sisteminden sürekli olarak marşlar çalındı. Katılımcılar da zaman zaman "Önder yoldaş Dursun Karataş", "Öndere selam, savaşa devam" şeklinde slogan attılar.



İsmetpaşa Caddesi'ni ayıran refüje belli aralıklarla kırmızı bayraklar asılırken, cadde öğle saatlerine doğru tamamen trafiğe kapandı. Gazi Mahallesi'ndeki pek çok işyerinin kepenk kapattığı gözlenirken, esnafın dükkanlarını kapatmaya zorlandığı iddia edildi.



Polis uzaktan izledi



Havadan ve karadan yoğun güvenlik önlemleri alan polis cenazeyi uzaktan takip etmeyi tercih etti. Panzerler ve çok sayıda gaz maskeli çevik kuvvet polisi, caddenin sonunda bulunan Gazi Polis Merkezi'ne konuşlandırıldı. Cemevi çevresinde ise hiçbir polis ekibinin bulunmadığı gözlendi. Bir polis helikopteri ise gün boyunca Gazi Mahallesi üzerinde tur attı.



Öte yandan Gazi Cemevi'nin önündeki MOBESE kamerası kırmızı bir bezle sarılarak polisin izleme yapması engellendi.



Karataş'ın cenazesi 13.45'de alkışlar ve karanfiller eşliğinde cemevi avlusuna çıkarıldı. Parlak kırmızı renkli bir örtüyle üstü kapatılan tabut etrafında toplanan yaklaşık 200 kişi Karataş için Fatiha okudu. Cemevi imamı da kalabalıktan helallik aldı. Karataş'ın cenazesi daha sonra omuzlarda taşınarak bir üst sokaktarki Yeşil Camii'ne götürüldü. Burada da öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Caminin imamı her canlının doğup büyüdükten sonra bir gün mutlaka öleceğini hatırlattıktan sonra cemaatten helallik istedi. Cenazede en önde saf tutan bir kadın da Karataş'ın ağabeyi ve yeğeniyle birlikte namaz kıldı.



5 bin kişi kırmızı bayraklarla yürüdü



Cenaze aracına konulan tabut daha sonra eski Gazi polis karakolunun bulunduğu İsmetpaşa Caddesi başına getirildi. Burada toplanan yaklaşık 5 bin kişi, ellerindeki kırmızı bayraklarla cenazenin arkasından yürüyüşe geçti. Sloganlar eşliğinde devam eden kortej, Gazi Polis Merkezi'nin önünden geçerek mezarlığa geldi. Bu sırada bazı katılımcılar teyakkuz halindeki polislerin bulunduğu noktaya yaklaşıp sırtlarını dönerek zafer işareti yaptılar. Ancak polis cenaze boyunca katılımcı gruplara herhangi bir müdahalede bulunmadı. Karataş'ın cenazesi Gazi Mezarlığı'nda toprağa verilirken, gruplar daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.



