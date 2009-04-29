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'Kararlı mücadelemizi etkileyemeyecek'

Başbakan Erdoğan, Diyarbakır'da 9 askerin şehit edilmesiyle ilgili "Bu tür hain saldırılar, mücadelemizi etkilemeyecektir" dedi.

29 Nisan 2009 03:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü tarafından 9 askerin şehit edilmesiyle ilgili "Bu tür hain saldırılar, kahraman güvenlik güçlerimizin bölücü teröre karşı azim ve kararlılıkla yürüttükleri mücadelelerini etkilemeyecektir" dedi.

Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'a gönderdiği başsağlığı mesajında, 9 askerin şehit olmasından büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kahraman silahlı kuvvetlerimizin icra ettiği etkili operasyonlar neticesinde ağır darbeler alan, uygulamakta olduğumuz diplomatik, sosyo-ekonomik ve kültürel tedbirlerle her gün daha çok yalnızlaşan bölücü terör örgütünün, telaş ve çaresizlik içinde bu tür hain tuzaklara yöneldiği görülmektedir. Bu tür hain saldırılar, kahraman güvenlik güçlerimizin bölücü teröre karşı azim ve kararlılıkla yürüttükleri mücadelelerini etkilemeyecektir.

Güvenlik kuvvetlerimizin her bir ferdiyle sergilediği kahramanlık, vatan sevgisinin ölümsüz örnekleri olarak tarihe geçecektir.

Acımız ne kadar büyük olsa da kahraman güvenlik kuvvetlerimiz, milletimizin yüksek vatan sevgisinden aldığı güçle bölücü terörün üstesinden mutlaka gelecektir.

Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve şahsınızda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarına başsağlığı dilerim."

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