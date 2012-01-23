-Kararların uygulanması daha önemli TBMM (A.A) - 23.01.2012 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, yapılan toplantıların önemli olduğunu, ancak bu toplantılarda alınan kararların ne kadarının hayata uygulandığının daha önemli olduğunu söyledi. Çiçek, Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD) Eylem Programının uygulanması üzerine 5. Uluslararası Parlamenterler Konferansı Yürütme Kurulu toplantısı katılımcılarını kabul etti. Çiçek, yaptığı konuşmada, İstanbul'da yapılacak toplantıyı desteklediğini belirterek, ''Toplantılar önemli ama toplantılar sonunda aldığımız kararların ne kadarını hayata uyguluyoruz, o toplantıdan daha önemlidir. Türkiye'de yapacağınız toplantı, yeni söylemler yerine daha önceki toplantılarda alınan kararların ne kadarını uygulayabildiğimiz konusunda özeleştiri toplantısı olmasını temenni ederim'' dedi. BM'nin Türkiye'de yapacağı toplantının önemli olduğunu vurgulayan Çiçek, şöyle konuştu: ''Çok toplantı yapıp, çok konuşup, hiçbir şey yeteri kadar hayata geçmiyorsa, kuruluşların itibarı ve güvenirliği açısından sıkıntı doğurur. Onun için biz daha evvel yapılmış toplantılarda alınan kararları Türkiye'de politikamızın bir parçası haline getirmeye çalışıyoruz. İnanıyorum ki birlikte yapacağımız çok önemli işler var. İstanbul toplantısı da önemsediğimiz bir toplantıdır. Ben de kendi programımı bu toplantıya katılmak üzere ayarlamaya çalışıyorum. Ümit ediyorum katılacağız.'' Katılımcılardan Senegalli parlamenter Ehadji Malick Diop'un, bugün yaptıkları toplantıda, organizasyonun gerçekleşmesi ve başarılı olması için her şeyin doğru şekilde ilerlediğinden hiçbir şüpheleri kalmadığını belirtti. Diop'un ''Her ne kadar ülkemde hali hazırda devam eden seçim çalışmaları olsa da buraya gelmeme değdi. Umuyorum bugün, bana seçimleri kazanmamda da şans getirecektir'' demesi üzerine Çiçek'in, ''Başarılar diliyorum ama maalesef biz oy kullanamayacağız'' karşılığını vermesi gülüşmelere yol açtı. Toplantı Yürütme Kurulu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, toplantının, İstanbul'da ve Çiçek'in himayesinde yapılacağını ifade etti. Çalık, parlamenterlere ve katılımcılara, Çiçek ile ilgili olarak, ''Kendisi Türkiye Cumhuriyetinde bugüne kadar gelmiş geçmiş en tecrübeli devlet ve siyaset adamıdır. Biz onun öğrencisi olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz'' dedi. Çiçek, bu sözler üzerine, ''Bu ifadeler iyi mi kötü mu, onu bilemiyorum. Bunu seçmene sormak lazım'' karşılığını verdi. Katılımcılar, Çiçek'e toplantıya verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Çiçek, kabulün ardından katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.