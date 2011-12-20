-Kararla ilgili ABD kaygılı WASHINGTON (A.A) - 20.12.2011 - Beyaz Saray, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi hakkında tutuklama kararı çıkarılmasından ''kaygılı' olduğunu bildirdi. Beyaz Saray basın sözcüsü Jay Carney, son Amerikan askerinin Irak'tan ayrılmasından kısa bir süre sonra meydana gelen bu gelişmelerle ilgili duydukları kaygıyı Iraklılara ilettiklerini belirtti. Carney, tüm taraflardan, görüş ayrılıklarını barışçıl, diyalog yoluyla, demokratik siyaset süreci ve hukuk devletine saygı çerçevesinde çözmek için çalışmalarını istediklerini kaydetti. Irak Yargı Yüksek Konseyi, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.