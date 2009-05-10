Kararını verdi mi?



İtalyan kulüplerinin tekliflerini geri çeviren tecrübeli futbolcu, Samandıra’da kendisini ziyaret eden vatandaşlarına bakın neler söyledi.





İtalyan kulüplerinin tekliflerini geri çeviren tecrübeli futbolcu, Samandıra’da kendisini ziyaret eden vatandaşlarına Türkiye’den ayrılmayacağını açıkladı. F.Bahçe ve taraftarını çok sevdiğini anlatan Lugano, 2 yıl daha forma giyeceğini dile getirdi.



Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği Diego Lugano sonunda kararını verdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı yıldız iki yıl daha kalacak. Alex, Deivid ve Carlos ile nikah tazeleyen yönetimin çabaları mutlu sonla bitti.



İtalyan kulüplerinin takibe aldığı Lugano, her fırsatta pasaportunu taşıdığı İtalya’da oynama hedefini ortaya koymuştu. Menajeri Juan Figer ile görüşmeler sürekli olumsuzlukla noktalanmıştı. Bunun üstüne taraftarın başlattığı "Bizi bırakma" kampanyası geldi.



Bursaspor ile deplasmanda açılan pankart Lugano’nun kararını değiştirdi. İtalya’dan bir kaç kulüp ile görüşen tecrübeli oyuncu takım arkadaşlarının da düşüncelerini sordu. Başta Alex, Edu, Carlos, Deivid, Vederson ile bu konuyu enine boyuna konuşan Lugano, başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin de kendisine gösterdiği sevgiyi dikkate alarak futbol yaşantısına Türkiye’de devam etmeyi uygun gördü.



