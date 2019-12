-KARARIN ETKİLERİ HİSSEDİLMEYE BAŞLANDI KUDÜS (A.A) - 07.08.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'un ABD'nin uzun vadeli kredi notunu tarihinde ilk kez düşürmesi kararının etkileri bugün işleme açılan Ortadoğu piyasalarında hissedilmeye başlandı. Uluslararası piyasalarda pazar günü işlem yapılan az sayıdaki borsadan biri İsrail'de Tel Aviv Borsası'nın temel göstergesi TA-100 endeksinin yüzde 6,3 değer kaybetmesinin ardından işlemlere ara verildi. Borsada en büyük 25 şirketi temsil eden TA-25 endeksi ise yüzde 5,2 oranında geriledi. Haftanın ilk işlem gününde Suudi Arabistan Borsası'nın temel göstergesi TASI endeksi yüzde 0,89, Kuveyt Borsası da yüzde 2,09 oranında değer kaybetti. Gözler, yarın açılacak Asya piyasalarına çevrilmiş durumda. Zira uluslararası piyasalarda ''Kara Cuma'' olarak tarihe geçen haftanın son işlem gününde Avro Bölgesi'ndeki borç krizinin İtalya ve İspanya'ya yayılacağı endişelerinin yanı sıra ABD ekonomisine ilişkin kaygılarla sert düşüşler görülmüştü. Geçen haftanın tamamında Avrupa'da Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yaklaşık yüzde 10, Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 13 ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi de yaklaşık yüzde 11 oranında değer kaybetti. ABD'de ise haftanın tamamında Dow Jones Endeksi yüzde 5,8, Standard and Poor's 500 Endeksi yüzde 7,2, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 8,1 oranında değer yitirdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), önceki akşam dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin ''AAA'' olan uzun vadeli kredi notunu, tarihinde ilk kez düşürerek ''AA+''ya çekmiş, kredi not görünümünü ise ''negatif'' olarak belirlemişti. Kuruluş, bir kademelik not indirimine gerekçe olarak ülkenin büyüyen bütçe açığı ve artan borç miktarını göstermiş, not görünümünü ise ''negatif'' olarak belirleyerek, 12-18 ay içinde ikinci bir not indirimi yapabileceği uyarısında bulunmuştu. S&P, kurulduğu 1941 yılından bu yana ABD'nin uzun vadeli kredi notunu en yüksek yatırım yapılabilir seviye olan ''AAA''da tutuyordu.