Kararı içlerine sindiremediler

Tarihimizin en büyük dolandırıcılığı

Türkiye'deki uzantıları da bulunsun

Büyükelçiden sanıkları sordular



Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Almanya'da sonuçlanan Deniz Feneri e.V davasıyla ilgili olarak, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının suç işlemesi ve bunun sonucunda yargılanarak hüküm giymeleri sevinilecek bir şey değil. Özellikle bunun yurtdışında işlenmiş olması ve yurt dışında hüküm giymiş olması çok daha üzüntü vericidir. Bakanlığıma bu dava veya başka davalarla ilgili hukuki yardımlaşma açısından bir görev düştüğünde mutlaka o yerine getirilecektir" dedi.Bakan Şahin, Bakanlar Kurulu toplantısına katılmak için Adalet Bakanlığı'nın çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanarak Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine konulan ve bugün düşerek beyin kanaması geçiren emekli Orgeneral Şener Eruygur'a geçmiş olsun dileyen Şahin, Eruygur'un F tipi cezaevinde dubleks şeklindeÜst kattan alt kata inerken düştüğünü söyledi. Şahin, "İlgili hastane başhekiminin açıkladığı kadarıyla ufak çaplı da olsa bir beyin kanaması teşhisi konmuş. Birkaç gün hastanede kalması gerektiğine dair bize de bilgi geldi" dedi.Şahin, Almanya'da sonuçlanan Deniz Feneri e.V davasıyla ilgili bir soru üzerine şöyle konuştu:"Bu davanın ne ben ne Bakanlığım tarafı değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının suç işlemesi ve bunun sonucunda yargılanarak hüküm giymeleri sevinilecek bir şey değil. Özellikle bunun yurtdışında işlenmiş olması ve yurtdışında hüküm giymiş olması çok daha üzüntü vericidir. Bakanlığıma bu dava veya başka davalarla ilgili hukuki yardımlaşma açısından bir görev düştüğünde Mutlaka o yerine getirilecektir."Bakan Şahin, "Alman makamlarından size bir talip geldi mi? Siz kendiliğinizden bir araştırma soruşturma yönüne gidebilir misiniz?" şeklindeki soruyu da, "Benim bakanlığıma bu konuda herhangi bir talep gelmedi. Ancak Türkiye ayağıyla ilgili olduğu iddiasıyla basın yayın organlarında yer alan bazı haberler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bir soruşturma açtığını duydum. Henüz ilgili arkadaşlar bana bir bilgi vermediler. Nitekim basın yayın organları da bunu haber haline getirmişti. Şu aşamada bir bilgi sahibi değilim bunun dışında da bir açıklama yapacak değilim" diye yanıtladı.Hem kendisinin hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'nın Ankara Büyükelçisiyle görüştüğü iddialarının tekrar sorulması üzerine de Bakan Şahin, Büyükelçiyle geçen görüşmeyi doğrulayarak Büyükelçi'nin Antalya'da yargılanan bir Alman genciyle ilgili olarak kendisine geldiğini belirtti. Kendisinin de Almanya'daki davayı örnek gösterdiğini belirten Şahin, "Deniz Feneriyle de ilgili de bir takım iddialar var, dava bir türlü açılmadı diye. "Bu konuda ne sizin bir şey yapmanız mümkün ne de benim Antalya'yla ilgili hâkimlere savcılara soruşturma yapanlara bir tavsiye yapmam mümkün' anlamında aramızda bir konuşma geçti. Bu zabıtlarda da vardır. Ama ne o ne ben hâkimlere, savcılara müdahale edemem" dedi.Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek de şunları söyledi: "Biz hükümet olarak da, parti olarak da kim ne suç işliyorsa onların arkasında olmayız. Öbür türlü iddialar mesnetsizdir. Kim suç işlendiyse yargı makamları kendiliğinden devreye girer. Savcılık hiçbir yerden izin almaz. Savcıların görev alanına giren konuda hükümetin yapacağı birşey yoktur. Hepimizi rahatsız eden, güven duygumuzu zedeleyen bu olay hakkında Cumhuriyet savcılarımız harekete geçti de hükümetimiz onların yoluna mı çıktı? Yeri gelince yargının işine kimse karışmasın. Yeri gelince hükümet niye bu konunun üstüne gitmiyor. Bu konuyu soruşturacak makam yargıdır. Hukuka saygının gereği budur."