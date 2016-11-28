Kararı beğenmedi, hakeme yumruk attı!

Şehit Kamil Belediyesporlu futbolcu Feyyaz Bayhan, kart göstermek isteyen hakem Muhammet Sevim'e yumruk attı.



Kahramanmaraş'ta Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta 10. hafta maçında 1920 Maraşspor ile Şehit Kamil Belediyespor, Hanefi Mahçicek Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 26. dakikasındaki serbest vuruşun ardından 1920 Maraşspor, 2-0 öne geçtiği golü kaydederken, Şehit Kamil Belediyespor oyuncuları gol pozisyonunda faul olduğu gerekçesiyle maçın orta hakemi Muhammet Sevim'e itiraz etti.



Şehit Kamil Belediyesporlu futbolcu Feyyaz Bayhan, kendisine itiraz eden futbolculara kart göstermek isteyen hakem Sevim'e yumruk attı.

Güvenlik güçlerinin önlemleri altında soyunma odasına götürülen hakem Sevim, maçı tatil etti.