'Karargâh evleri'nde görevsizlik kararı

T24 - Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı, ''İP/Karargâh evleri'' başlıklı MİT belgesinin sızdırılmasına ilişkin soruşturmada, aralarında İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de bulunduğu 26 sivil şüpheli hakkında, ''görevsizlik'' kararı vererek, bu kişilerle ilgili soruşturma evrakını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.





Askeri Savcılığın ''görevsizlik'' kararında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli bazı personelin, İşçi Partili bazı yöneticiler ile yasa dışı bir siyasi yapılanma içerisinde bulunduğu iddialarını içeren ''İP/Karargah Evleri'' başlıklı Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı'nın (MİT) belgesinin, önce Genelkurmay daha sonra da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na elden teslim edildiği kaydedildi.





MİT'in, söz konusu belgenin sızdığı bilgisini, Genelkurmay Başkanlığı'na bildirmesinin ardından, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İşçi Partisi Genel Merkezi'nde yapılan aramada, ''İP/Karargâh Evleri'' başlıklı ''çok gizli'' gizlilik dereceli MİT belgesinin ele geçirildiği anımsatıldı.





Söz konusu MİT belgesinin, Hava Kuvvetleri Karargâhı'ndan sızdırılması olayı hakkında Askeri Savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında, asker kişilerin yanı sıra sivil kişilerin de soruşturulduğu hatırlatılan kararda, Anayasa'nın 145. maddesinin 3. fıkrası, 353 sayılı Kanun'un 14. ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu'nun 15. maddeleri ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesinin 3. fıkrası hükümlerine göre, sivil kişilerin, yalnızca sıkıyönetim ve savaş hallerinde askeri mahkemelerde yargılanabileceği belirtildi.





Bunun dışında ve barış zamanında ise sivil kişiler tarafından işlenen suçlar bakımından, suçun askeri bir suç olup olmadığına ve asker kişiler ile müştereken işlenip işlenilmediğine bakılmaksızın, askeri mahkemelerin görevinin sona erdiği ifade edilen kararda, ''Askeri mahkemelere ve adliye mahkemelerine tabi kişiler tarafından bir suçun müştereken işlenmesi halinde, eğer suç Askeri Ceza Kanunu'nda yazılı bir suç ise sivil kişilerin yargılanmalarının adliye mahkemelerine, asker kişilerin yargılanmalarının askeri mahkemelere ait olduğu hukuki bir olgudur'' denildi.





Askeri Yargıtay Daireler Kurulunun da benzer yönde karar verdiği hatırlatılan kararda, bu durum itibarıyla ''İP/Karargah Evleri'' başlıklı MİT belgesinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı'ndan sızdırılması olayı hakkında yürütülen soruşturmada şüpheli konumundaki sivil şahısları soruşturma görevinin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.





Kararda, söz konusu nedenlerle ''görevsizlik'' kararı verilerek, 26 sivil şüpheli hakkındaki soruşturma dosyasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.