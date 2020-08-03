Karar yazarı Yıldıray Oğur: Sadece bizim dediğimiz olmalı fikri baskın ve İstanbul Sözleşmesi eskinin dünyaya açık AK Parti iktidarından kalan bir iz artık

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, İstanbul Sözleşmesi'nin muhafazakâr kesimin içinde hararetli biçimde tartışıldığını belirterek, "Öyle ki; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın kurucularından olduğu KADEM, sözleşmeye destek verirken, oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucularından olduğu TÜGVA sözleşmeden çekilmeyi savunuyor." diye yazdı.

Yıldıray Oğur, İstanbul Sözleşmesi'nin imzalandığı 2011 yılından bu yana ne ailelerin parçalanma hızının arttığını ne de toplumun eşcinsel olmaya başladığına vurgu yaparak, "Değişen tek şey muhafazakar iktidarın kudreti. 2011 yılında Avrupa ile iyi ilişkileri olan, içerideki güç dengelerini gözeten, başka kesimleri de ikna etmeyi, rıza kazanmayı önemseyen bir iktidar ve muhafazakar kitle vardı. O atmosferde İstanbul Sözleşmesi sivil toplumun desteğiyle herkesin oybirliğiyle kabul edilmişti.

2020 yılında ise Avrupa’nın ne dediğiyle ilgilenmeyen, içerideki güç dengelerinin tamamını kendi lehine dönüştürmüş, başka kesimleri ikna etmeyi umursamayan, uzlaşmayı eziklik olarak gören bir iktidar ve muhafazakar kitle var. Artık sadece bizim dediğimiz olmalı fikri baskın ve İstanbul Sözleşmesi eskinin uzlaşmacı, demokrat, dünyaya açık AK Parti iktidarından kalan bir iz artık." ifadelerini kullandı.

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