Karar yazarı Yıldıray Oğur: Orta sınıfların ortaklaşan talepleri DEVA'yı kitlesel bir merkez parti yapmaya yeter mi?

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, Ali Babacan'ın liderliğini yaptığı DEVA Partisi'nin kurucular listesindeki çeşitlilik ve renkliliğin şehirli, eğitimli muhafazakar veya laik orta sınıflara hitap eden merkez bir parti olma iddiasını gösterdiğini savunarak, "Orta sınıfların ortaklaşan talepleri DEVA Partisi’ni kitlesel bir merkez parti yapmaya yeter mi?" ifadelerini kullandı.

Oğur, partinin logosunun biraz aceleye gelmiş gibi göründüğünü belirterek, "Gelecek Partisi’nin ardından DEVA Partisi’nin de kurulmasının, nefes boruları tıkanmış demokrasiye temiz hava aldıracağı, yüksek sesle konuşan, itiraz eden insan sayısını artmasının toplumu da cesaretlendireceği kesin" diye yazdı.

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