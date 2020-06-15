Karar yazarı Yıldıray Oğur: Keşke Türkiye'deki ifade hürriyetinin sınırları da Twitter'daki kadar geniş olabilseydi

Karar Gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, Twitter'ın AKP Gençlik Kolları'yla bağlantılı 7 bin 340 hesap sildiği olaya ilişkin yazısında, iki ay önce Türkiye karşıtı Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri devletlerinin desteklediği hesapların da silindiği, o günlerde iktidar yanlısı gazetelerde kararın memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Ama iktidar sözcüleri ve medyası, daha iki ay önce Türkiye’ye karşı manipülasyon yaptığı için Mısır’ın, Suudi Arabistan’ın, BAE’in hesaplarını kapatan, hükümet destekli manipülasyonu Sırbistan’da, Honduras’ta ya da Endonezya’da yapıldığına bakmadan cezalandıran Twitter’ı Türkiye’ye karşıtı olmakla, FETÖ ve PKK destekçiliğiyle, sansürcülükle suçluyorlar.

Üstelik bunu yine Twitter’da yapıyorlar. Herhalde yakalanmış olmanın mahcubiyetiyle olsa gerek, Türkiye ile birlikte devlet destekli organize ağlara ait hesapların silindiği Rusya ve Çin hükümetleri ise sessizliklerini koruyor." ifadelerini kullandı.

Yıldıray Oğur, Twitter'ı sansürün gücü ve Türkiye'ye karşı kara propagandanın adresi gösteren devlet yetkililerinin, bir gün sonra havalimanının ek pistinin açılışını Twitter üzerinden canlı yayınladıklarını belirterek, "Demek ki demokratik müzakereyi manipüle etmeden, yalan haberleri yaymadan, organik olmayan hesaplarla organize olmadan, gücünü abartmak için sahte hesaplara başvurmadan da ifade hürriyeti kullanabiliyor.

Keşke Türkiye’deki ifade hürriyetinin sınırları da Twitter’daki kadar geniş ve kendi idarecilerimiz eleştirilere mekanın sahibi Jack kadar açık olabilseydi..." diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayın...