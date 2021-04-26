Karar yazarı Yıldıray Oğur: Her soykırım diyen ülkeden elçi çekilseydi, Türkiye’nin NATO üyesi ülkelerin çoğunda elçisi kalmazdı

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasına ilişkin kaleme aldığı yazıda ABD Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasına işaret ederek, "Her soykırım diyen ülkeden elçi çekilseydi, Türkiye’nin NATO üyesi ülkelerin çoğunda elçisi kalmazdı" dedi.

Oğur, "Biden’ın 'soykırım' tabirini kullanması da esas olarak Türkiye’de 1915 olayları ile ilgili bugüne kadar alınmış mesafeye zarar vermiş oldu. Muhalefet iktidarın daha da gerisine düştü. İki toplumu makul bir yere çekmek için hayatını ortaya koymuş Hrant Dink’in onca emeğinden sonra..." dedi.

Oğur, "Hrant Dink’in onca emeğinden sonra..." başlıklı yazısında "Aslında Türkiye, 90’lar ve 2000’ler boyunca yapılan hararetli tartışmalarla, artan akademik çalışmalarla, Hrant Dink’in hem yaşarken hem de öldürüldükten sonra kurmayı başardığı dille bu eski argümanları terk etmeye başlamış, 2014’den bu yana 24 Nisanlarda devletin resmi taziye yayınlamaya başladığı özgüvenli bir pozisyona ulaşmıştı. Ama maalesef demokrasinin diğer alanlarında yaşanan gerilemeden bu birikim de nasibini aldı. Bir asır boyunca Türkiye’nin başını daha fazla ağrıtmaktan, karşıdaki insanları daha fazla tahrik etmekten başka bir işe yaramamış, empati duygusundan yoksun eski total inkar argümanları geri döndü" yorumunu yaptı.