Karar yazarı Yıldıray Oğur: Fox TV'ye verilen cezanın bir sonraki adımı lisans iptali

Karar Gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, Fox Tv'nin reytinglerde her gün birinci çıkan Fatih Portakal'ın sunduğu Fox Haber'e, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) haberleri nedeniyle verilen üç kez yayın durdurma ve en üst limitten cezaya ilişkin olarak, "Cezanın gerekçeleri, Fox Haber’i sunan Fatih Portakal'ın “CHP'li belediyelerin yardımlarının engellenmesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın siyasallaşması ve hükümetin açıkladığı ekonomik paketi eleştirdiği yorumlar ve hafta sonu haberlerinde verilen bir ekmek kuyruğunda kavga haberi. RTÜK 'Yayın hizmetleri, Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz' hükmünden ceza verdi. Bunun bir sonraki adımı lisans iptali." ifadelerini kullandı.

Yıldıray Oğur, medyanın fişini çıkmak için mahkeme kararları beklemeye gerek olmadığını da belirterek, independentturkish.com'un BTK tarafından, erişin engeli getirildiğini ancak mahkeme kararının bir gün sonra ortaya çıktığını da sözlerine ekledi.

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