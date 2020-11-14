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Karar yazarı Yıldıray Oğur: Bu ani aydınlanma sürecine ikna olmamız için ilk adım olarak İsmail Demirbaş'ı bırakmaya ne dersiniz?

14 Kasım 2020 14:20

Antalya'da sokak röportajında ekonominin gidişatını ve iktidarı eleştiren İsmail Demirbaş'ın tutuklanmasını değerlendiren Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, "Alman araba şirketlerine hukuki güvence verilirken, Citi group aylık raporuna iyi geçmek için reform adımları atılırken, Moody’s’den bir artı puan kazanmak için insan hakları eylem planı hayata geçirilirken etrafa saçılacak hukuk ve demokrasi kırıntılarından biz vatandaşlara da düşecek mi? Bu ani aydınlanma sürecine ikna olmamız için ilk adım olarak vatandaş İsmail Demirbaş’ı bırakmaya ne dersiniz?" diye yazdı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en çok "vatan haini" diyen ismin Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğuna işaret eden Oğur, "Yani İsmail Demirbaş, bugün iktidar ortaklarının yakın zamanda birbirlerine daha ağırlarını söylediği sözler yüzünden hapiste.

Üstelik evindeki duvar saatini 17/25’e ayarlayıp, bu haftanın Yolsuzluklarla Mücadele Bayramı ilan edilmesini bile istememişken..." ifadelerini kullandı.

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