Karar yazarı Verçin: Dış ödemeler dengesi problemleri çözülmeden değil enflasyon, hiçbir sorun 'kalıcı' olarak giderilemez

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ali Verçin, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun enflasyonla mücadelede cari açık vurgusunu değerlendirdi. Verçin "Cari açığın kapanması, tek başına, enflasyonu düşüremez fakat Türkiye’de, cari açık kapanmadan enflasyon da düşürülemez" diyerek cari açığın düşürülmesinin önemine dikkat çekti. Cari açıkla mücadelenin zorunluluk olduğunu dile getiren Verçin, Türkiye'nin akranları arasında hem en çok borca sahip hem de döviz rezervi bakımından en yetersiz ülke olduğuna dikkat çekti. Verçin, Türkiye'nin bu şartlarda ihtiyaç duyduğu borçlanmayı yapmasının zor olduğunu ifade ederek yazısında şunları kaydetti:

"Türkiye, mevcut borçları yetmiyormuş gibi her yıl ortalama 25-50 milyar dolar ilave dış borca ihtiyaç duyuyor.

Bir ülkenin yeni dış borç bulamayacağı kesinse, borçlarını azaltma imkânı yoksa ve döviz rezervleri yeterli seviyede değilse; kredi verenler böyle bir ülkeye acırlar mı? Acımazlar.

Kredi verenler 'kredileri yenilemeyiz', tehdidiyle kredilerin hem vadesini kısaltır hem de kredinin faizini fahiş seviyelere kadar yükseltirler mi? Yükseltirler.

Sıcak paranın ülkeyi terk ettiği günlerde, kurlar, minik bir devalüasyon olmuş kadar yükselir mi?

Böyle bir ülkede enflasyon kalıcı olarak düşer mi?

Ekonominin en kırılgan alanı olan dış ödemeler dengesi problemleri çözülmeden, değil enflasyon hiçbir problem 'kalıcı' olarak çözülemez"