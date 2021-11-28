Karar yazarı: Türkiye Cumhuriyeti hiçbir dönemde, bu ‘dindar’ iktidar zamanındaki kadar İslam dünyasında yalnızlaşmamıştı

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, "Türkiye Cumhuriyeti hiçbir dönemde, bu ‘dindar’ iktidar zamanındaki kadar İslam dünyasında yalnızlaşmamıştı." değerlendirmesini yaptı.

Akyol yazısında,"Tecrübeler gösteriyor ki, dış politika heyecan ve öfke alanı değildir. 'Monşer'lerin tarzıyla ve diliyle diplomasi yapılmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir dönemde, bu ‘dindar’ iktidar zamanındaki kadar İslam dünyasında yalnızlaşmamıştı.



Ümmet itikadi bir kavramdır. Devletler hukukunda ve dış politikada temel aktör “milli devlet”tir, yeni deyişle ulus devlet. Son yılların hasarı ekonomide de dış politikada da çok ağır oldu. Türkiye, geleneksel dış politikasına dönmelidir." ifadesini kullandı.