Karar yazarı Taşgetiren: Türkiye Mescid-i Aksa için ne yapabilir?

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, Filistin ile İsrail arasında yaşanan çatışmalarla ilgili olarak, "Türkiye bugün Kudüs için, Mescid-i Aksa için ne yapsın?" Israrla dünyanın kalp kapısını çalsın. 'Burada bir insanlık dramı yaşanıyor' diye seslensin. Sonra güçlensin. İslam dünyası diye bir varlık varsa dünyada, onun kalbinin dirilmesi ve güç haline gelmesi için çaba sarf etsin" dedi.

Taşgetiren, yazısında "Endülüs’ün kaybedildiği dönemde Osmanlı’nın yanında bir de Memlüklüler var yine bir İslam devleti olarak. O da bir şey yapamamış. Görüldüğü üzere, bir Müslüman topluluk mazlumiyetle yüz yüze geldiğinde diğer Müslümanların bir şey yapamamış olması, tarihin altını çizdiği mesele haline geliyor. İşte bugünlerde Mescid-i Aksa yakılıp yıkılırken İslam dünyasının bir şey yapamıyor olması da kayda geçiyor. Bundan 5 yıl sonra İslam nesilleri 'Müslümanlar neden Mescid-i Aksa için bir şey yapamadı?'yı konuşacaklar" ifadesini kullandı.