Karar yazarı Taşgetiren: Türkiye Cumhuriyet’in 100’üncü yılında böyle mi olmalıydı?

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, “Almanya 2. Dünya harbinde yıkıldı, dünyanın süper güçlerinin kısıtladığı bir statü içinde ayağa kalktı, Japonya, yine 2. Dünya savaşında yıkıldı, yine kısıtlanmış bir küresel statü içinde ayağa kalktı… Bugün dünyanın en güçlü ekonomilerine sahip iki ülke… Biz, İslam dünyası ile birlikte Birinci Dünya Savaşında yıkıldık. Aradan 100 yıl geçti, Almanya’nın – Japonya’nın ayağa kalkışını neden gerçekleştiremedik? Soru bu değil mi?” düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren yazısında, “O iş’ dediğim şey, yani benim bir ara konferanslarımda koyduğum başlıkla ‘Ümmet nasıl ayağa kalkar?’ ya da “İslam dünyası yeniden nasıl bir güç merkezi haline gelir?” sorusunun cevabı nedir? Bunu isterseniz İslam dünyası diye bir kapsamı hayalci bulanlar için ‘İslam dünyası’ndan bağımsız düşünüp Türkiye ölçeğinde de cevaplandırabilirsiniz? “Türkiye Cumhuriyet’in 100’üncü yılında böyle mi olmalıydı?” Böyle mi?” sorusunun pek çok problemi kapsadığını hepimiz biliyoruz. İşte “Türkiye’nin büyüyüp gelişmesi ile İslam ve tabii Türk dünyasının büyüyüp gelişmesi arasında önemli bağlar vardır” noktasından baktığınızda da “İslam dünyası nasıl ayağa kalkar?” sorusu sizin için de önemli hale gelir." ifadesini kullandı.