Karar yazarı Taşgetiren: Süleyman Soylu, o “çamaşır” sözünün nasıl acayip bir söz olduğunu aklına getirdi mi? Nasıl girer o ifade bir bakanın konuşmasına?

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını yalanlarken "Karısının iç çamaşırına sığınamaz kimse, edepsiz!" ifadesine ilişkin olarak, "Bilmem sayın Cumhurbaşkanı’nın evinde seyredildi mi Soylu’nun son TRT mülakatı. Bilmem Soylu’nun kendi evinde seyredildi mi? Bilmem Süleyman Soylu, bu mülakatı verirken o 'çamaşır' sözünün nasıl acayip bir söz olduğunu aklına getirdi mi?" diye sordu.

Taşgetiren, "'Suç örgütü lideri' ya da bir cinayet zanlısı, bir İçişleri Bakanı onu tüm ülkenin önünde suçlarken, böyle bir söz kullanır mı? Ben burada yazarken bile Bakanın kullandığı cümleyi kullanmaktan imtina ediyorum. Nasıl girer o ifade bir bakanın konuşmasına?" dedi.

Taşgetiren, şöyle devam etti:

"Bence Süleyman Soylu bir süredir garip bir sürecin içinde yol alıyor. Gazetecilerle girdiği polemiklerden sonra şu anda da Sedat Peker’le bir polemik yarışı içinde. Sedat Peker kırk yıl uğraşsa, bir İçişleri Bakanı’nı böyle bir polemik içine çekmeyi başaramazdı. Girildi o polemit yarışı içine ve kontrolsüz biçimde yol alınıyor.

Çok çok yanlış. Ben defalarca yazdım, bu ülkenin insanı, İçişleri Bakanına güvenmek ister mesela, Yargı’ya güvenmek ister, Asker’e güvenmek ister, Polise güvenmek ister, istihbarat sistemine güvenmek ister, mahremiyet alanına saygı gösterildiğine güvenmek ister…

Şu ortaya çıkan İçişleri Bakanı profiline güvenebilir miyiz? Bu soruyu sormak bile ülkede işlerin ne kadar karmaşık hale geldiğinin göstergesi değil mi?"

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