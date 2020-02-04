Karar yazarı Taşgetiren: Rusya ile cicim ayları sona erdi

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, İdlib’de 8 askerin şehit olduğu saldırının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’ya yönelik “Hedef rejim, önümüzü kesmeyin, kararlılığımızı sınayanlar yanıldıklarını anlayacaklar” sözlerini yorumladı. Taşgetiren, “Rusya ile cicim ayları sona erdi. Aslında Suriye’de -hatta bölgede- Rusya’nın kötü hesaplarının farkındaydık. Ama ‘Acaba, bir süredir Batı ile ilişkileri sorunlu olan Türkiye’yi kazanmak adına Rusya ile Amerika’nın PYD-YPG hesabını bozacak bir ilişki zemini oluşur muydu?’ İran’ın da dahil olduğu Astana ve Soçi mutabakatları buradan çıktı. Buna rağmen Rusya’nın bir yandan PYD-YPG ile ilişkileri sürdürdüğünü de biliyorduk.” düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "Erdoğan Ukrayna’ya doğru yola çıkarken 'Kırım işgalini tanımadık' tarzında açıklamalar da yaptı. Bu da Rusya ile sıcak temaslar sürecinde bir süredir pek seslendirmediğimiz bir şeydi. Belli ki Rusya ile ilişkiler gerilecek. Kim bilebilirdi Türk Akımı görüntülerinden bugüne böylesine süratle gelineceğini." görüşünü savundu.

Taşgetiren şunları kaydetti:

Suriye’de Rus uçağının düşürüldüğü günlerdekine benzer yeni bir sürece girildi. İdlib’deki karşılaşma sınırlı bir sıcak teması mı ifade ediyor yoksa, arkası gelecek bir cepheleşmeyi mi?

Erdoğan “Süreçte istediğimiz neticeyi alamazsak kendi muhatabımla görüşmek suretiyle işin ciddiyetini kendilerine ileteceğiz.” dedi. Belli ki Putin’i kastediyordu. Yani “Liderler diplomasisi”ni. Bakalım 6 şehidimiz için Putin ne diyecek? Şu sıralar Trump’ın da Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir telefon görüşmesi beklediğini tahmin edebiliriz.