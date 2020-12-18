Karar yazarı Taşgetiren: MHP dili iktidar dili haline geldi

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, MHP dilinin iktidar dili haline geldiğini belirtti.

Taşgetiren, "MHP iktidar olursa Türkiye bölünür' diye bir kaygı vardı, çünkü MHP dili kurulu düzenin dili idi, etnik bir zemin üzerinde oluşmuştu ve karşıtlarını üreten bir dildi. Ak Parti, taaa başından beri o çizgiden ayrışmayı tercih etmiş, bunu Türkiye’nin 'iç insicam'ı için kaçınılmaz görmüştü. Şimdi MHP dili iktidar dili haline geldi. Risk büyüdü." düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "Kaldı ki iktidar dili, yüzde 50 artı 1 kamplaşması ile 'iç insicam'ı 'iç gerilim' haline getirmiş bulunuyor. Diyelim en tepeden yapılan sağlıkla ilgili bir açıklamaya, muhalefete yönelik öfkenin iliştirildiği bir politik zeminin, nasıl bir halk psikolojisini üretmesi beklenir? Yani sanki iktidar, her alanda farklılaşmayı, kamplaşmayı önceleyen bir dili kaçınılmaz görüyor. Yeter ki yüzde 50 artı 1 tahkimatı yerli yerinde dursun. Bu durumda insanlar da asgari ücrette ayrışıyor, aşıda ayrışıyor, yargıda ayrışıyor, yolsuzlukta ayrışıyor…" düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren yazısında, "İktidar (özellikle Ak Parti’ye söylüyorum) farkında mı bilmem ama, bu bodoslama gidiş derinlerde çok ciddi bir “güvenlik sorunu”na dönüşüyor." ifadesini kullandı.