Karar yazarı Taşgetiren: Devlet aklı seviyesinde bir 'bölünme kaygısı' taşınıyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik sözlerini bugünkü köşesinde yorumladı. Taşgetiren,"Bu sözlerden çıkan sonuç, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı seviyesinde, -şimdilerde 'devlet aklı' ifadesi çok kullanılıyor, buna göre 'devlet aklı' seviyesinde- bir 'bölünme kaygısı' taşıdığı şeklindedir." görüşünü savundu.

Taşgetiren, "Cumhurbaşkanı önce Suriye’de mücadele verilen alanları sayıyor, şayet oralarda başarılı netice alınmazsa 'savaşın Şırnak’ta, Mardin’de, Şanlıurfa’da, Gaziantep’te, Hatay’da verileceği'ni bildiriyor. 'Asıl hedef Suriye değil Türkiye' diyor. 'Beka sorunu ile karşı karşıyayız' tarzında bir devlet dilini hep yadırgadım. Bu, devletin mahrem ortamlarında dile getirilse bile bunun ne halka sunulmasında bir fayda olabilir ne de Türkiye’nin dostlarına - düşmanlarına sunulmasında? Hele bu, bir iç siyaset söylemi çerçevesinde karşıt kampı suçlayıp kendi tabanınızı tahkim etmek için gündeme geliyorsa ancak 'beka sorununu katmerlendirme' sonucu doğurur ki, bunun, varsa 'devlet aklı' ile alakası olduğu söylenemez." ifadesini kullandı.

Taşgetiren yazısında şunları kaydetti:

Ak Parti iktidarı klasik devlet aklından başka bir yaklaşım sergiledi, ama sonunda o da klasik “Devlet aklı”na geldi. Çünkü işin küresel güdücüleri hem Türkler hem Kürtler, hem bölge için sağlıklı olanı istemedi.

Geldik güç kullanarak netice almaya. Güç kullanma tavrımızı içerde – dışarda herkes okuyor.

Kürtleri, Kürtler üzerinden oluşturulan terör yapılanmalarından ayrıştırmaya çalışan bir dilimiz var. Bunun Kürtler üzerinde ne kadar etkili olduğu tartışma götürür. Fiilen kapatmamakla birlikte bir tür “illegal yapı” muamelesi uygulanan HDP 6 milyon oy almaya devam ediyor. Bunun nüfus karşılığı en azından 25 milyon olmalı, değil mi? Alın size bir “İç itiraz” kümesi. Kuzey Irak orada, “itirazları saklı” duruyor.

Gele gele “Türk’ün Türkten başka dostu yok” noktasına geldik. Bu söylem yukardan beri gelen notlarla buluştuğunda “Beka sorunu”nda bizi yapayalnız bırakıyor.

Bir ara “İzmir’de söylenenlerle Diyarbakır’da söylenenlerin oluşturduğu sorun” konuşulurdu bizde… Şimdilerde “Suriye için söylenenlerle Türkiye için söylenenlerin oluşturacağı sorun” üzerinde düşünülmesi gerekiyor. Çünkü “Beka sorunu” üzerine konuşurken birilerine yumuşak karınlarınızı işaret etmiş olabilirsiniz.

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