Karar yazarı Taşgetiren: Ak Parti liderliğine Bahçeli’den by pass mı yapıldı?

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, bugünkü yazısında HDP’nin kapatılma tartışmalarını yazdı. Taşgetiren, “Ak Parti liderliğine Bahçeli’den by pass mı yapıldı?” diye sordu.

Taşgetiren yazısında, "Bunca kapatmadan sonraki oy oranı yüzde 10-12 arasında HDP çizgisinin. Bilinç ortadan mı kaldırılıyor, besleniyor mu? 'Farklılık bilinci'nden söz ediyorum. Ak Parti vardı dayandı MHP çizgisine. Bir çizgi bir çizgiyi yok etmek istiyor ve Kürtler ne ile karşı karşıya olduklarını tartıyorlar. Ak Parti farklı bir damardı. Şimdi yola çıktığı damardan mı besleniyor yüreği, yoksa Bahçeli’den by pass mı yapıldı Ak Parti liderliğine? Türkiye’ye bağlı, tüm çözümleri Türkiye içinde arayan, Diyarbakır’dan bir yere göç etmek istediğinde aklına İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Adana gelen, çocuklarının geleceğini bu topraklarda düşünen bir Kürt, Bahçeli diline, ya da Bahçeli’ye öykünen Ak Parti diline baktığında nasıl bir duyguya kapılır?" düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "Nasıl bir duyguya kapılırsa kapılsın, onun derdi de bize mi düştü?' diyenler bugün Türkiye’de hakim iradeyi temsil ediyorlarsa, bunun karşılığı, ülkenin fay hatlarını derinleştirmektir. Bu da en çok Türkiye’yi ve bölgeyi fay hatları üzerinden dizayn edegelen küresel odakların işine yarar. Ne diyelim, yeni yılda akıl – basiret dilerim herkese. Özellikle her adımları ülkeye bedel olarak yansıyacak olanlara…" ifadesini kullandı.