Karar yazarı Taha Akyol: Türkiye'nin hukuk karnesinin de ekonomik performansın da 2013'ten itibaren bozulmaya başlaması tesadüf değildir

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın "insan hakları yargısı" toplantısındaki konuşmasına dikkat çekerek, "Almanya ile aramızda sadece iktisadi değil, sadece eğitim farkı değil, utanç verici bir hukuk farkı olduğunu göreceksiniz!

Almanya’da insan hakları ihlallerine karşı AYM’ye başvuru hakkı 1951 yılında tanınmış, 2020 sonuna kadar 69 yılda “haksızlığa uğradım” diyerek 240 bin Alman vatandaşı bireysel başvuruda bulunmuş…

Bizde bu hak 2010 yılında “yetmez ama evet” referandumuyla tanındı, 2012 yılında uygulama başladı. Bugüne kadar 9 yıl içinde “haksızlığa uğradım” diyerek başvuran Türk vatandaşlarının sayısı 312.000 civarında! Ortalama yıllık başvuru sayısı Almanya’da 3 bin küsur, bizde 34 bin küsur!" diye yazdı.

2013 yılından bu yana Türkiye'nin hukuk ve ekonomi karnesinin bozulmaya başlamasının tesadüf olmadığına işaret eden Taha Akyol yazısını, "Bizim de sorumumuz hemen her devirde bu değil mi? Hukukun siyaset karşısında hemen her devirde zayıf kalması bu yüzden değil mi?

Ben de Büyük Namık Kemal’den bir alıntı yapayım; 27 Temmuz 1868 günlü Hürriyet gazetesinde hukuksuzluğun, adaletsizliğin devlete zararlarını şöyle yazmıştı:

“Allah için adaletle teskin-i efkâra bakılsın, herkese hakkı verilsin. Yoksa bu şiddetler, bu hiddetler Rusya’nın ve Yunan’ın tedbirlerinden bin kat daha zararlıdır." ifadeleriyle noktaladı.

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