Karar yazarı Taha Akyol: Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yoluna devam edemez

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ı yetkilendirmek için yapıldığını belirterek, "Sistemin performansının ölçümünde yanlış çıkarılıp düzeltilen kararnameler, kararlardaki kurumsal zaaflar, hukuki güven indeksindeki gerilemeler önemli verilerdir. Ekonomideki düşüş ise çok somut ve ekmeğimizi küçülten veriler olarak daha dikkat çekicidir. Cumhurbaşkanı, Avrupa ve Amerika şirketleriyle görüşerek defalarca yatırım çağrısı yaptı ama yatırım gelmiyor." diye yazdı.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi'yle yoluna devam edemeyeceğine işaret eden Akyol, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem ihtiyacı her gün daha bir güçleniyor. Dün de Ali Babacan partisinin önerisini açıkladı.

Partilerin önerilerinde benzerlikler olması tabiidir hatta “ortak akıl” göstergesi olarak sevindiricidir.

Muhalefetteki 6 partinin ortak bir deklarasyon çalışması içinde olması olumlu bir davranıştır.

Fakat ekonomik krizin aşılmasına öncelik verilmeli, sistem değişikliği aceleye getirilmeden, olgunlaştırılarak halkın önüne konulmalıdır." ifadelerini kullandı.

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