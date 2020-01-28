Karar yazarı Taha Akyol:  İmamoğlu’nun “Kanal’ı bırak, depreme bak” sözünü haklı buluyorum

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, İstanbul'da büyük bir depremin beklendiğini altını çizerek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Kanal'ı bırak, depreme bak" sözünü haklı bulduğunu ifade etti.

Akyol, "15 milyon nüfuslu İstanbul’da nüfus yoğunluğu, bugün km kare başına 3.837’dır. Evet 3 bin 837. Gölcük’te bu sayı 662 kadardı. İstanbul’da depreme dayanıksız olduğu belirtilen bina sayısı, 30 binden 50 bine kadar telaffuz ediliyor. Allah korusun, beklenen ‘büyük deprem’ meydana gelirse, bu balık istifi sıkışık İstanbul’da enkazlar yüzünden kurtarma ve yardım nasıl ulaştırılabilir? Apartmanlardan, gökdelenlerden, AVM’lerden fırlayacak insanlar nerede toplanır?" düşüncelerini dile getirdi.

Akyol, "Deprem toplanma alanları imara açılmadı mı? İstanbul’u bu kadar betona, bu kadar nüfusa boğmanın ne manası vardı? İstanbul depreminin ‘en şiddetli deprem’ olması ihtimali, herkesi düşündürmelidir. Onun için Ekrem İmamoğlu’nun 'Kanal’ı bırak, depreme bak' sözünü haklı buluyorum. İstanbul’a kanal değil, açık, şeffaf, kayırmasız ihalelerle ve tamamen denetlenebilir bir kentsel dönüşümler lazım." görüşünü savundu.

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