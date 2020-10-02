Karar yazarı Taha Akyol: İktidar blokunun AYM’yi ‘uyumlu’ hale getirmek için anayasayı değiştirme şansı yok; sayısı yeterli değil

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'ni suçlayan açıklamalar yaptıklarını belirterek, "AYM de hatalar yapabilir ama eleştirinin siyasi hücum değil, hukuki nitelikte olması gerekir. Ancak, Anayasa Mahkemesi’ni bir darbe ürünü olarak eleştirmek hem hukuki hem tarihi bakımdan irdelenmesi gereken ağır bir ithamdır." diye yazdı.

Taha Akyol, iktidar blokunun Anayasa Mahkemesi'ni "uyumlu" hale getirmek için anayasayı değiştirme sayısının yeterli olmadığına işaret ederek, "AYM’nin kadrosu, Cumhurbaşkanı’nın atamalarıyla zaten değişiyor, bunun etkisi kararlarında da görülüyor.

AYM’nin açıkça AİHM içtihatları ters kararları da oluyor. Bütün bunlara rağmen, yargı bağımsızlığı ve evrensel hukuk doğrultusunda AYM’yi savunmak, itibarsızlaştırılmasına karşı çıkmak gerekir." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...