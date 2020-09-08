Karar yazarı Taha Akyol: İdam cezasının gelmesi, Türkiye'nin 150 yıllık modern hukuk yolundan çıkması demek

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği idam cezası tartışmasına TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katıldığını, "Çok sınırlı olarak, belli suçlara mahsus" idamın geri getirilebileceğini söylediğini belirterek, "İdam söyleminin kitlelerde bir oy karşılığının olduğu belli ama siyasetçi buna mı, ülkenin geleceğine mi bakmalı? Mesele budur." diye yazdı.

Taha Akyol, Anayasa'yı değiştirmeden ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki imza geri çekilmeden idam cezasının 'hukuken' getirilemeyeceğine işaret ederek, "Geri getirilirse unutun Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruyu…

Unutun fikir ve ifade özgürlüğü, etkin soruşturma, adil yargılanma gibi AİHM hukukundan kaynaklanan haklarımızı! Ekonominin bundan nasıl etkileneceğini de düşünün. Bunun anlamı Türkiye’nin yüz elli yıllık modern hukuk yolundan, Avrupa hukuk sisteminden çıkıp ‘Üçüncü Dünya’ hukuku neyse, oralara sürüklenmek olur." ifadelerini kullandı.

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