Karar yazarı Taha Akyol: Erdoğan'ın ısrarla tekrarladığı "faiz sebep, enflasyon sonuçtur" sözü ne tarihin herhangi bir devresinde yaşanmıştır ne de herhangi bir bilimsel iktisat kitabında yazmaktadır

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok. Yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Düşük faiz düşük enflasyonu getirecektir" sözlerini değerlendirdiği yazısında, "Ve, dolar 8.30’lara kadar gerilemişken, bu sözlerin sabahında yeniden 8.50’li rakamlara yükseldi! Erdoğan’ın öyle söylemesi de o sözler üzerine kurun yükselmesi de sürpriz değil. Türkiye 2014’ten beri bunun sıkıntılarını yaşıyor!

İktisatçılar, üretici fiyat endeksindeki çok yüksek artışların, pazara, tezgaha ulaşmasıyla önümüzdeki iki ay içinde enflasyonun yüksek seyredeceğini yazıyorlar… Zaten Erdoğan’ın ısrarla tekrarladığı “faiz sebep, enflasyon sonuçtur” sözü ne tarihin her hangi bir devresinde yaşanmıştır ne de her hangi bir bilimsel iktisat kitabında yazmaktadır. Beştepe iktisatçıları bile bu tezi savunan tek makale, tek broşür yazmadılar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı sisteminde para politikalarının uygulanmasında Merkez Bankası'nın değil, cumhurbaşkanının yetkili olduğuna işaret eden Akyol, "Merkez Bankası yönetimi “Laf dinlemezse” görevden alınıyor.

Bu sütunda Merkez Bankası’nın bağımsızlığının KHK’larla kaldırıldığını yazdım. Bu, Cumhurbaşkanına sınırsız atama yetkisi vererek sağlandı. Para politikalarında “tek yetkili”nin Merkez Bankası olduğunu belirten kanun maddeleri ise halen geçerlidir…

Kanunda böyle yazdığı halde para politikasının şahsen Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi, ülkenin “kurallar ve kurumlar”a dayalı bir tarzda değil, tek kişilik hükümet sisteminde “emir ve talimatla” yönetilmekte olmasının tipik bir göstergesidir." diye yazdı.

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