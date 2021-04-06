Karar yazarı Taha Akyol: Emekli amirallerin "sübliminal" darbe girişimi

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, 103 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan bildiriye ilişkin olarak, iktidar organlarının ayağa kalktığını, savcılığın harekete geçtiğini belirterek, "Emekli amirallerin bildirisinde ortaya koydukları dil ve tavır ise son derece sorunludur. Bildiride ifade edilen “Atatürk ilke ve devrimleri” de iktidarın “yerli ve milli” söylemi de elbette kişisel ve siyasi tercih konusu olabilir fakat bir anayasal devlette hukuki referans olarak kullanılamaz. Hukuk devletinde kamu kurumları ve herkes için hukuki referans kaynağı “anayasa”dır. Bizde bunun anlamı “değişmez” ilk üç maddedeki kavramlara hukuki anlamda sadakattir. “Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti” kavramlarını evrensel hukuka göre tanımlarız.

Hukuki tanımları belli olan anayasal kavramlara değil de ideolojik kavramlara referans yapıldığında, hukuk belirsizleşir. Bildirideki kavramların da askeri müdahalelerde nasıl kullanıldığı bilinmektedir.

Bildiri bu yönüyle yanlıştır fakat bir hukukçu olarak belirteyim ki, Ceza Kanunu’na göre suç sayılabilecek bir ifade yoktur." diye yazdı.

Türkiye'de "sübliminal darbe mesajı verdiler" denilerek yazılan iddianamelerle insanların yıllarca tutuklu kaldığına işaret eden Taha Akyol, "İktidar bir taraftan böyle vehim ve komplo teoriyle, diğer taraftan kaybettiği oyları tutmak için Türkiye hakkında çok vahim bir tablo çiziyor: Beşinci kolların cirit attığı, dış güçlerin sürekli saldırdığı, ekonomisine sabotajlar yapılan, yedi düvelin saldırılarıyla boğuşan bir ülke!

Ve iktidar “zevzek” bir bildiriden “darbe tehlikesi” de üretip bu hazin tabloya ekledi! Böyle bir ülkeye gelin de yatırım yapın!" ifadelerini kullandı.

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