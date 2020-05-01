Karar yazarı Taha Akyol: Diyanet niye açıkça belediyeleri dışlayan, iktidara destek veren bir fetva çıkardı?

Karar Gazetesi yazarı Taha Akyol, LGBT+'larla ilgili yaptığı açıklamayla gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın iktidar ve belediyeler arasındaki yardım yarışında verdiği fetvayla açıkça iktidarın kampanyasına destek verdiğini belirterek, "Misaller çoğaltılabilir… Madem Diyanet “sosyal mesafeli” bir Cuma namazını gerekli buldu, niye eski Diyanet Başkanı muhterem alim Ahmet Hamdi Akseki’nin ismini taşıyan, dahası Diyanet’in bahçesinde bulunan camide değil de Beştepe’deki camide?! " diye yazdı.

Taha Akyol, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belediyeleri dışlayan ve açıkça iktidara destek veren bir fetva çıkardığını da sözlerine ekleyerek, yazısını şöyle sürdürdü, "Hangi fıkıh kitabında, hangi muteber İslami kaynakta, zekat ve diğer yardımların “ulusal düzeyde başlatılan kampanyalara verilmesi” kavramı var?! Belediyelere, başka kurumlara verilirse caiz değil mi?! Bu konuda Diyanet’ten aydınlatıcı bir açıklama bekliyorum."

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