Karar yazarı Taha Akyol: Dış politikada Taliban'la çatışmaktan da, Taliban'a yakın görünmekten de sakınmak gerekir

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, ABD'nin Afganistan'da 'işini' tamamladığı için değil, mağlup olduğu için çekildiğini belirterek, "Kızıl Ordu’dan otuz yıl sonra Amerikan ordusu da Afganistan’da mağlup oldu! İkisi de o topraklarda uygun gördükleri rejimi kuramadı. Kabileler arazisi… Kendi içinde çok sert, kendi dışına karşı düşman bir Selefi din anlayışı… Sovyet işgalinden itibaren kırk yıl süren iç savaşta harap olmuş bir ülke… Orada devlet inşa etmek kolay mı? Dikkat edelim, sorunları bize sıçramasın!" diye yazdı.

Afganistan'dan gelen göçlerin devam edeceğine işaret eden Akyol, "Türkiye sınırlarını yasa dışı göçlere kapatmalıdır. Göçmen kabulünde Türkiye kapasitesini aşmıştır bile… Artık toplumsal gerilimler oluşuyor maalesef.

Dış politikada Taliban’la çatışmaktan da Taliban’a yakın görünmekten de sakınmak gerekir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerika ile iyi ilişkiler kurmak için önerdiği Kabil Havaalanını koruma ve işletme projesi bitti artık." ifadelerini kullandı.

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