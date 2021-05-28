Karar yazarı Taha Akyol: Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde yaşayarak görüyoruz ki, partiler arası mücadeleye "devlet yetkileri"ni katmak hiç iyi olmadı

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İyi Parti lideri Meral Akşener'e yönelik "Bu daha bir. Daha neler olacak neler, daha dur bakalım. Bunlar iyi günler…" sözlerine işaret ederek, "Erdoğan, Meral Akşener’in sözlerine eleştiriyle karşılık verebilirdi. Zaten hemen her gün muhalefeti ağır sözlerle suçluyor. “Dur bakalım daha neler olacak, bunlar iyi günler” sözleri çok endişe vericidir: Türkiye yakın zamanda gazetelerin baskına uğradığı, gazetecilerin dövüldüğü, liderlere linç girişimlerinin yapıldığı çok gergin bir toplumdur. Sakinleştirici davranmak şarttır.." diye yazdı.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde partiler arası mücadeleye "devlet yetkileri"ni katmanın iyi olmadığını belirten Akyol, "Kutuplaşma keskinleşti, kamu kurumlayrı siyasallaştı, yargıya güvensizlik arttı, ekonomi daha da bozuldu. Devlet Bahçeli bile Meclis Başkanı’nın “tarafsızlığı”nı vurgulayarak partiler arasında uzlaştırıcı bir rol üstenmesini önereren bir metin açıkladı. Mustafa Şentop Erdoğan’a ne diyebilir ki? Türkiye’nin partisiz cumhurbaşkanına ihtiyacı kesindir." ifadelerini kullandı.

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