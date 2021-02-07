Karar yazarı Taha Akyol: Boğaziçi'ndeki amaç belli; yeni rektöre destek olacak iktidar yanlısı iki fakülte kadrosuyla bu yönde ilk adımları atmak

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanlığı kararıyla açılacak olan hukuk ve iletişim fakültelerinin siyasetten başka hiçbir akademik gerekçesi görünmediğini belirterek, "BOÜ’deki amaç belli: Yeni rektöre destek olacak, siyaseten iktidar yanlısı iki fakülte kadrosuyla bu yönde ilk adımları atmak… Sırada ne var? Öğretim üyelerinin şuraya buraya atanması, yerlerine şuradan buradan ama “bizden” isimlerin getirilmesi mi?" diye yazdı.

Açılan üniversite ve öğrenci sayısıyla diplomalı işsizler ordusu yaratıldığını savunan Taha Akyol, "Son on yılda uluslararası atıf indekslerine giren akademik yayın sayısında İran bizi geçti! Bugünkü hataların, korkarım, daha ıstırap verici sonuçlarını önümüzdeki yıllarda fark edeceğiz

Ve, Sayın Prof. Dr. Ayşe Buğra; hiçbir siyasi itham, sizin uluslararası indekslerde tescil edilmiş olan akademik değerinizi eksiltmez. Ben sizin kitaplarınızın çoğunu okudum, size saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...