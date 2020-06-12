Karar yazarı Taha Akyol: Ayasofya için Danıştay "müze olması kamu yararına uygundur" derse seçmene "Bizi yargı engelledi" mi denilecek?

Karar Gazetesi yazarı Taha Akyol, Türkiye'nin konuşması gereken ağır sorunları olmasına karşı siyaset ve onun denetimindeki medyanın bunlardan söz etmek yerine, seçim kanunlarını değiştirmek, CHP'nin İş Bankası'ndaki simgesel hissenin Hazine'ye devri ve Ayasofya'yı cami yapmak gibi oy hesabıyla ilgili konuları konuştuğunu belirterek, "İYİ Partili Musavat Dervişoğlu, Ayasofya’nın cami yapılması için Meclis’e önerge verdi. AK Parti “şimdi ret veriyoruz ama temmuzda gerekli adımlar atılacak” diyerek reddetti.

Oy getirecekse bize getirsin, başkası ortak olmasın! Danıştay ne karar verirse, diye bir gerekçeleri de var.

Danıştay “cami olabilir” derse, dış dünyaya “bağımsız yargı kararını uyguladık”, içeride seçmenlere “camiye çevirdik” mi denilecek?.. Danıştay, daha önceki kararında dediği gibi “müze olması kamu yararına uygundur” diye karar verirse, seçmenlere “bizi yargı engelledi” mi denilecek? Bakıp göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Taha Akyol, Ayasofya'nın Cumhurbaşkanı Atatürk iradesiyle müze yapıldığına işaret ederek, "Ayasofya’nın 24 Kasım 1934’te müze yapılması bu siyasetin dünyaya verilmiş bir mesajıydı; Türkiye’nin evrensel kültüre saygılı bir ülke olduğu mesajı…" diye yazdı.

Yazının tamamı için tıklayın...