Karar yazarı Taha Akyol: Ayasofya Başimamı sanıyor ki, Ağbal'ın yerine, emirle faiz indirecek birinin getirilmesi "İslamî" bir davranış olacak...mış

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Ayasofya Camisi'nin başimamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın kadın cinayetleri ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasına yönelik mesajları için, "Başimam bundan sonra siyasi konulara karışmamak gibi doğru bir tavra girer mi bilmiyorum ama dinî referanslarla siyaset yapan iktidar, belli ki pek de öyle fıkıh çizgisinde gözükmek istemiyor.

Boynukalın, Ağbal’ın uzaklaştırılmasına destek veriyordu. Sanıyordu ki, Ağbal’ın yerine, emirle faiz indirecek birinin getirilmesi “İslamî” bir davranış olacak... mış… Fakat faiz, döviz ve enflasyonun birbirini nasıl etkilediği ve emirle faiz indirmenin ne gibi sonuçlar doğuracağı konusunda iktisat bilimine dayalı bilgiler olmadan “faiz haramdır” gerekçesiyle emirle faiz indirmek doğru mudur?" diye yazdı.

Ekonominin fetvalarla veya ideolojiyle değil, iktisat bilimiyle yönetildiğini belirten Taha Akyol, "Faiz sorunundan kurtulmanın tek yolu modern hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı, bağımsız yargı ve özgürlüklerin teminatında “kurallı piyasa ekonomisi”dir.

Bakın, bizde 1 Ocak 2018’de dolar 3.7 liraydı; 1 Ocak 2021’de 7.43 liraya çıkmıştı. CB sisteminin faturasını görüyor musunuz? “Emir” verilmediğinden değil, “emir”lerle yapılabilir sanıldığından…" ifadelerini kullandı.

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