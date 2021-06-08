Karar yazarı Taha Akyol: Açıkça partili, partinin teşkilatlanmasında görevler almış Prof. Melih Bulu atandı, beş aydır üniversite gergin

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Melih Bulu'ya yönelik protestoların 5 aydır sürdüğünü belirterek, "Öğrenciler hakkında soruşturmalar, gözaltılar, tutuklamalar, tahliyeler yapıldı.

İktidarın kendi eliyle yarattığı bir sorundur bu. …Zira BOÜ içinden bir atama yapılsaydı bunlar olmayacaktı. Nitekim önceki rektör Prof. Mehmet Özkan BOÜ kimliğine sahipti. Hiç böyle olaylar olmamıştı. Hayır illa siyaseten “bizden” biri olacak!..

İşte püf noktası bu: “Bizden” olması, yani siyaset bütün hukuki ve akademik değerlerin üstünde… Öyle olunca kalite düşüyor her alanda. Açıkça partili, partinin teşkilatlanmasında görevler almış Prof. Melih Bulu atandı, beş aydır üniversite gergin, üniversite huzursuz…

Prof. Bulu’nun vazgeçmesiyle çözüm yolu açılabilirdi ama hayır… Bulu’yu kabul ettirmek için başka yöntemler geliştiriliyor." diye yazdı.

Feyzi Erçin ve Ecmel Ayral'ın üniversiteden uzaklaştırıldığını hatırlatan Akyol, "Arkası gelecek mi, gelmeyecek mi? Yerlerine “bizden” isimler getirilecek elbette.

Bunlar kanuna aykırı mı? Hayır, aykırı değil.... Olayımıza daha uygun düşen, dilimizdeki “kitabına uydurmak” terimidir: Hukukun amacına uymayan ama şekline uyan işlemler." ifadelerini kullandı.

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