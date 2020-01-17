Karar yazarı Taşgetiren: “Suriye senin eserin” denirse Davutoğlu, “Faizci-IMF'ci” diye suçlanırsa Babacan konuşur

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, yeni dönemde en büyük hareketliliğin AKP’de başladığını ve AKP cenahında bir tedirginlik yaşandığını yazdı. Taşgetiren, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve yeni parti kurma hazırlığındaki Ali Babacan’a yönelik yoğun eleştiriler yapıldığına dikkati çekti. Taşgetiren, “Suriye senin eserin’ denirse Davutoğlu, ‘Faizci-IMF’ci’ diye suçlanırsa Babacan konuşur” ifadesini kullandı.

“Bu isimler halen Ak Parti bünyesinde yer alsalardı, yine de suçlanırlar mıydı?” diye soran Taşgetiren, “Şu biliniyor ki, tüm işler ortak sorumluluk içinde yapıldı” görüşünü savundu.

Taşgetiren yazısında şunları kaydetti:

Suçlama olursa – ki şu an meydan boş olduğu için ağzı olan konuşuyor- cevabı da olur. Siz bir şey söylerseniz, cevap verenler de olur. Gelecek Parti’sinin Genel Başkan yardımcısı seçilen Etyen Mahçupyan T24’e verdiği mülakatta “Davutoğlu bildiklerini söylerse yakın tarihin başka türlü yazılması gerekir” demiş. Davutoğlu’nun da Babacan’ın da bildikleri pek çok şeyin olması son derece normal. “Suriye senin eserin” denirse Davutoğlu, “Faizci-IMF'ci” diye suçlanırsa Babacan konuşur.

Önümüzdeki dönem, siyasetin en hareketli alanı muhafazakâr zemin olacak gibi görünüyor. Muhafazakâr zihin dünyası için önemli bir tecrübe yaşanacağı muhakkak. Dileyelim, üslup hassasiyeti gözetilsin.

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