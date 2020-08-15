Karar yazarı: Son haftalarda ortaya çıkan 'ehliyet ve liyakat skandalları' çok ciddi alarm zili mahiyetinde

Karar yazarı İbrahim Kiras, son günlerde kamuoyunun tartıştığı üniversitelerdeki liyakatsiz atamaları eleştirdi. Yaşanan örneklerin "çok ciddi alarm zili" mahiyetinde olduğunu söyleyen Kiras, "İşin aslı şu ki önce kurumlar bozulmuyor, önce zihniyet bozuluyor" dedi.

Osmanlı dönemindeki liyakatin baz alındığını söyleyen Kiras, şunları kaydetti:

"Osmanlı’nın ilk dönemindeki eğitim vizyonu bir yanda… 16. yüzyılın sonlarından itibaren bir bölümünden felsefe derslerinin diğer bölümünden matematik, astronomi gibi derslerin kaldırıldığı bir medrese tablosu öbür yanda.

Bugün bizde de İlahiyat fakültelerinden felsefe derslerinin kaldırılması girişimleriyle “modern beşik uleması”nın ortaya çıkışının birbiriyle ilgisiz hadiseler olmadığını düşünmek yanlış olmaz. Eğitimin, bilimin ve üniversite sisteminin zihinlerdeki karşılığı belirliyor bu konulardaki tutumları…"

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